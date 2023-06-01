Ротару прервала общение с Вайкуле из-за «длинного языка» MK.RU: Ротару прервала общение с Вайкуле из-за «длинного языка» артистки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Украинская певица София Ротару перестала общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле из-за ее «длинного языка», заявил промоутер и бывший директор Ротару Сергей Лавров, передает МК.RU. Он добавил, что певица сознательно ушла со сцены, так как за карьеру смогла обеспечить себе безбедное существование.

У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно, — сообщил Лавров.

Ранее сообщалось, что Ротару после начала специальной военной операции практически все время проводит на даче в Киеве, отказывается от выступлений и изредка рассказывает о жизни в социальных сетях. Продюсер Алина Сагина сообщила, что исполнительница решила избавиться практически от всей российской недвижимости, продала одну квартиру в Крыму и планирует поступить так же со второй.

Также сообщалось, что Генпрокуратура РФ рассмотрит вопрос о том, чтобы лишить Ротару недвижимости в Москве и Ялте из-за ее позиции против специальной военной операции (СВО) на Украине и возможной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ),