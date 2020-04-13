Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина, выйдя из состояние медикаментозной комы, удивилась, что была неделю без сознания.
Где я была? — спросила звезда первым делом.
После этого артистка попросила принести ей любимой жареной картошечки с грибами и капусточки квашеной. Однако она резко вспомнила про пост и диету, после чего отказалась от еды,
Певица лежит в палате одна, она проходит лечение в частной клинике, ей обеспечен высококвалифицированный уход. Родственники артистки постоянно находятся на связи с докторами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Бабкина находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Сутки пребывания здесь обходятся в среднем в 25 тысяч рублей за размещение в палате повышенного комфорта.
Добавьте наши новости в избранные источники