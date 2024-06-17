Стали известны гонорары группы «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» и Сергея Жукова SHOT: группа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» установила себе гонорар в 1 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Жуков

Telegram-канала SHOT сообщает, что группа Алексея Потехина «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» установила себе гонорар в 1 млн рублей. Как выяснили в издании, гонорары Сергея Жукова в восемь раз больше — 8 млн рублей. Жуков — лидер поп-группы «Руки Вверх!».

Как пишет SHOT, экс-участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин взял в дуэт похожего на Жукова вокалиста и гастролирует по России и странам СНГ. По данным канала, райдер артистов включает бутерброды и фрукты, вино, мартини и коньяк, гонорар составляет 1 млн рублей.

В SHOT выяснили, что Жуков требует за выступление 8 млн рублей, ВИП-залы и бизнес-класс, а также люксы в пятизвездочных отелях и три «мерседеса». По его данным, в гримерной у артиста должны быть отварной телячий язык, ягоды, фрукты и овощи на 10 персон, виски, мартини и шампанское.

Ранее Жуков на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ рассказал корреспонденту NEWS.ru, что широкая публика о нем мало знает. Например, он выучил все концерты «Сектора газа» наизусть. Гораздо лучше понять его и историю развития группы можно будет, посмотрев фильм «Руки вверх!», который выйдет на широкий экран 10 октября. Жуков признался, что немного опасается за кресла в кинотеатрах, так как на пробных показах люди танцевали.