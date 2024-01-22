«Сплошной разврат»: Глызин о гастролях в молодости Певец Глызин назвал «сплошным развратом» свои гастроли в молодости

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Глызин

Певец Алексей Глызин рассказал, что в молодости во время гастролей позволял себе легкомысленные поступки. В разговоре с Пятым каналом он заявил, что это был «сплошной разврат». Свое поведение артист изменил только тогда, когда его жена гимнастка Сания Бабий подала на развод.

Теперь понимаю, что этого я бы, допустим, не сделал, так бы я не поступил. <...> На гастролях знаете, что бывает? Сплошной разврат. Гастроли — это просто разврат, баня, водка, женщины. <...> Нет идеальных людей, поэтому, как говорят, на ошибках учатся. Я тоже наступал на грабли неоднократно и набивал шишки, — рассказал Глызин.

Он отметил, что из-за страха потерять возлюбленную изменил свой образ жизни. Благодаря этому ему удалось сохранить брак с Бабий. Кроме того, певец отказался от злоупотребления алкоголем. Глызин пояснил, что на это его подтолкнуло большое количество примеров, когда артисты умирали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

Бывшая супруга рэпера Гуфа певица Айза Анохина ранее обвинила балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать».