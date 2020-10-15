16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Союзмультфильм»: Билан не будет озвучивать крокодила Гену

07:06, 16 октября 2020
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В «Союзмультфильме» опровергли появившуюся ранее информацию о том, что певец Дима Билан споёт за крокодила Гену в новом полнометражном фильме о Чебурашке, съёмки которого должны начаться в 2021 году.

В пресс-службе студии заявили, что поклонники Билана просто неверно истолковали опубликованный им ранее пост в Instagram, в котором артист предложил угадать, какую песню он споёт, передаёт РИА Новости.

Участие в фильме Билану приписали СМИ. На самом деле певец участвует в онлайн-концерте, где будут исполнены композиции из популярных мультфильмов, — сообщили в «Союзмультфильме».

Там решили окончательно разрушить интригу, которую создал певец, и рассказали, что он будет исполнять знаменитую песню Гены «Пусть бегут неуклюже».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Дима Билан опубликовал в Instagram видео, где он держит в руках игрушку в виде крокодил Гены. Певец произносит: «Угадали, какую песню для „Союзмультфильма“ я записываю?».

Viber

Новости с доставкой в ваш Viber — подписывайтесь

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео