Составлен рейтинг звезд — рекордсменов по заработку в соцсетях Bored Panda: комик Кевин Харт оказался лидером в США по заработку в соцсетях

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Харт

Американский стендап-комик и актер Кевин Харт оказался звездой с самым большим заработком в социальных сетях на территории США, сообщает портал Bored Panda. Специалисты проанализировали свыше 90 тысяч публикаций 850 знаменитостей в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и подсчитали их доходы.

Как выяснили аналитики, за последний год Харт заработал в социальной сети $28 млн. На втором месте рейтинга расположилась телезвезда Кайли Дженнер с результатом в $16,8 млн. Третье место получила ее сестра Хлои Кардашьян, заработавшая $16,7 млн.

Четвертое и пятое место заняли американский актер Марк Уолберг и супермодель Кендалл Дженнер. Они получили от рекламы в соцсети $15,5 млн и $12,3 млн соответственно. В рейтинг также вошли актер Дуэйн Джонсон, телеведущая Эллен Дедженерес, певица Дженнифер Лопес, баскетболист Стефен Карри, рэп-исполнительница Карди Би, спортсмен Леброн Джеймс и актриса Ким Кардашьян.

Ранее СМИ сообщали, что российская певица Ольга Бузова подняла гонорар на миллион рублей. Так, за выступление артистки придется отдать 4,5 млн рублей. Отмечалось, что это не имеет отношения к недавнему скандалу из-за наряда бывшей ведущей «Дома-2».