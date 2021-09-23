Соседов заявил о засилии представителей ЛГБТ в шоу-бизнесе и политике

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что среди деятелей российского шоу-бизнеса и политики «очень много» представителей ЛГБТ-сообщества. В беседе с NEWS.ru он рассказал о засилии людей нетрадиционной сексуальной ориентации в этих сферах.

В искусстве очень много представителей нетрадиционных ориентаций. Попсовики сами накликивают на себя такие подозрения и упрёки: поют постоянно про любовь — ты ушла, я пришёл, ты козёл... и всё это так манерно. Вот у публики и складывается впечатление, будто у певцов в голове один секс. Сергей Соседов музыкальный критик музыкальный критик

Критик отметил: ещё одним провоцирующим фактором, который заставляет поклонников гадать о сексуальной ориентации звёзд, являются «странные женитьбы» кумиров.

Это показательный момент: вроде бы они и женятся, но непонятно на ком. Да и детей всё нет и нет, только если от суррогатных матерей. В этом смысле такое внимание к попсовикам тоже обусловлено. Сергей Соседов музыкальный критик музыкальный критик

По словам Сергея Соседова, представители ЛГБТ «есть везде» — и в опере, и в политике. Он отметил: в отличие от артистов, российские политики вызывают меньше подозрений в принадлежности к сексуальным меньшинствам, в силу того, что они «меньше на виду» и «прикрываются заботами в судьбах мира».

В политике представители ЛГБТ тоже есть. Просто там все говорят про экономику, про то, как мы должны жить, какие программы вводить — это вроде темы, далёкие от сексуальности, поэтому кажется, что эти люди асексуальны вообще. Будто бы их волнует только судьба бюджета, страны, мира. Сергей Соседов музыкальный критик музыкальный критик

Соседов выразил уверенность, что в обозримом будущем россияне станут с большей терпимостью относиться к представителям ЛГБТ.

Отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации — это дело воспитания. Может быть, на федеральных телеканалах и делается акцент на этом: на Западе гей-парады, родители одного пола, гомосексуальные пары, а у нас этого, мол, не будет... Когда это обсуждается по ТВ, чувствуется агрессия комментаторов, политологов. Но в обществе, среди обычных людей в больших городах, напряжения нет. И сказать, что у нас прямо так угнетают геев или лесбиянок, нельзя. Сергей Соседов музыкальный критик музыкальный критик

Ранее критик опроверг информацию о размере пенсии Аллы Пугачёвой, озвученную певицей Лолитой Милявской. По данным Соседова, Примадонна получает от Пенсионного фонда больше, чем думает её коллега по сцене.