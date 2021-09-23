Соседов заявил о засилии представителей ЛГБТ в шоу-бизнесе и политике

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что среди деятелей российского шоу-бизнеса и политики «очень много» представителей ЛГБТ-сообщества. В беседе с NEWS.ru он рассказал о засилии людей нетрадиционной сексуальной ориентации в этих сферах.
В искусстве очень много представителей нетрадиционных ориентаций. Попсовики сами накликивают на себя такие подозрения и упрёки: поют постоянно про любовь — ты ушла, я пришёл, ты козёл... и всё это так манерно. Вот у публики и складывается впечатление, будто у певцов в голове один секс.
Критик отметил: ещё одним провоцирующим фактором, который заставляет поклонников гадать о сексуальной ориентации звёзд, являются «странные женитьбы» кумиров.
Это показательный момент: вроде бы они и женятся, но непонятно на ком. Да и детей всё нет и нет, только если от суррогатных матерей. В этом смысле такое внимание к попсовикам тоже обусловлено.
По словам Сергея Соседова, представители ЛГБТ «есть везде» — и в опере, и в политике. Он отметил: в отличие от артистов, российские политики вызывают меньше подозрений в принадлежности к сексуальным меньшинствам, в силу того, что они «меньше на виду» и «прикрываются заботами в судьбах мира».
В политике представители ЛГБТ тоже есть. Просто там все говорят про экономику, про то, как мы должны жить, какие программы вводить — это вроде темы, далёкие от сексуальности, поэтому кажется, что эти люди асексуальны вообще. Будто бы их волнует только судьба бюджета, страны, мира.
Соседов выразил уверенность, что в обозримом будущем россияне станут с большей терпимостью относиться к представителям ЛГБТ.
Отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации — это дело воспитания. Может быть, на федеральных телеканалах и делается акцент на этом: на Западе гей-парады, родители одного пола, гомосексуальные пары, а у нас этого, мол, не будет... Когда это обсуждается по ТВ, чувствуется агрессия комментаторов, политологов. Но в обществе, среди обычных людей в больших городах, напряжения нет. И сказать, что у нас прямо так угнетают геев или лесбиянок, нельзя.
Ранее критик опроверг информацию о размере пенсии Аллы Пугачёвой, озвученную певицей Лолитой Милявской. По данным Соседова, Примадонна получает от Пенсионного фонда больше, чем думает её коллега по сцене.