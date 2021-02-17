Соседов возмутился награждением ЮрКисса и обратился к Путину

https://static.news.ru/photo/4b45c9cc-713e-11eb-ae84-96000091f725_660.jpg ЮрКисс Фото: urkiss_official/instagram.com

Указ президента о награждении 23-летнего ЮрКисса (настоящее имя — Юрий Киселёв) орденом «За заслуги перед Отечеством» девальвирует ценность награды. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов, добавив, что он достоин этой награды больше, чем никому не известный артист.

Если ЮрКисс действительно поднимал дух людей в Донбассе или рисковал жизнью, то почему мы об этом ничего не знаем? Я ничего не слышал о ЮрКиссе в связи с этим. А я, извините, не в тайге живу! Ведь публичная награда должна быть вручена за заслуги, которые видны, — цитирует «Собеседник» Соседова.

Он напомнил, что во времена СССР для получения такой награды собиралось множество документов, имел значение стаж артиста, кроме того, звания не могли вручаться чаще, чем один раз в пять лет. Сегодня, по мнению Соседова, в вопросе награждения имеет большое значение знакомство с влиятельными людьми. Так и в этот раз, отмечает критик, ЮрКисс получил награду благодаря богатому папе — музыкальному продюсеру и бизнесмену Владимиру Киселёву.

Президент должен понимать: давая медали таким образом, он девальвирует ценность самой награды! Где справедливость? Хотел бы я спросить об этом Путина. Но ответа мы с вами, конечно, не получим, — заключил Соседов.

Ранее бизнесмен Владимир Киселёв прокомментировал награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени своего 23-летнего сына Юрия, выступающего под псевдонимом ЮрКисс. По словам Киселёва, его сын проводил мероприятия в Крыму, в Донецке и Луганске, а также организовывал мероприятия ко Дню Победы на российской военной базе в Сирии.

Как сообщал NEWS.ru, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следовало отдать рэперу Моргенштерну.