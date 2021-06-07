Соседов сравнил приглашение Бузовой во МХАТ с акцией Pussy Riot в храме

https://static.news.ru/photo/1bad7596-c6cc-11eb-bd36-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приглашение Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького — это просто неприлично. Это значит, что в наше время можно уже всё, и скоро на подмостках будут играть какие-нибудь Моргенштерн или Даня Милохин. И вообще — приглашение экс-телеведущей «Дома-2» во МХАТ можно сравнить с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Так в разговоре с NEWS.ru сказал музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов.

Эксперт подчеркнул, что вопросы по поводу приглашения Бузовой во МХАТ нужно в первую очередь задавать художественному руководителю театра Эдуарду Боякову. По словам Соседова, бывший худрук МХАТа Татьяна Доронина пришла бы в ужас, если б узнала об этом.

Убирать надо таких Бояковых. Это просто смешно и неприлично. Бузова не может играть во МХАТе просто потому, что это неприлично. Может быть, она и неплохо бы сыграла. Но давать ей подмостки — неприлично. Просто потому что она — Бузова, — заявил Соседов.

Он добавил, что когда из театров уходят настоящие «киты», вроде Олега Табакова или Марка Захарова, начинается бедлам и безобразие. Их места занимает «всякая мелочь пузатая», которая мнит себя театральными деятелями.

Они считают себя царьками. Что хотим, то и воротим. Почему приглашается Бузова? Чтобы денег срубить. И вообще, само приглашение Бузовой в театр — это как выступление Pussy Riot в храме. Это из этой же серии. Но этого не понимают эти «деятели». Они не знают, что прилично, а что — нет. Они не знают, что такое театр. Им наплевать на театр. Им нужно бабло, — подчеркнул критик.

Ранее Ольга Бузова в Instagram сообщила, что сыграет во МХАТ им. Горького в спектакле про молодого Иосифа Сталина.

Звезда отметила, что теперь каждый день репетирует на одной сцене с именитыми актёрами под руководством легендарных педагогов. Бузова также уточнила, что в спектакле она не только будет играть, но и петь.