«Какие они депутатши?»: Соседов высмеял идущих в Думу Дайнеко и Сябитову

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru отреагировал на планы певицы Виктории Дайнеко и телеведущей Розы Сябитовой баллотироваться в Госдуму. По его словам, от звёзд в парламенте нет никакой пользы, за редким исключением, коим являлся советский и российский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон (1937–2018). Музыкант был депутатом с 1997 по 2018 год.

Роза Сябитова... ну какая она депутатша? И Дайнеко Виктория. Нет, это всё смешно. Я считаю, что это профанация законодательной власти — появление в Думе таких людей. Что они будут принимать? Они образованны? Ума палата? — отметил Соседов.

Он отметил, что артисты, вероятно, хотят «просто прийти на кормушку и что-то там нажимать, поднимать». Соседов считает, что каждому лучше заниматься своим делом. Например, Виктории Дайнеко петь, а Розе Сябитовой — работать на ТВ.

Певица идёт в парламент от партии «Зелёная альтернатива». А ведущая программы «Давай поженимся» пока не уточнила, по чьим спискам собирается попасть в ГД.

Накануне Соседов прокомментировал скандал с вечеринкой в честь 27-го дня рождения певца Егора Крида. На праздник собрались сотни людей, среди которых было немало звёзд шоу-бизнеса: судя по фото и видео, которые приглашённые выложили в Сеть, мероприятие прошло с нарушениями масочного режима и социальной дистанции.

Соседов уверен: гости скандальной вечеринки поступили совершенно правильно. Журналист отметил, что покинул бы праздник, попроси его кто-нибудь надеть медицинскую маску. Музыкальный критик признался, что знает о тяжёлой ситуации в России из-за распространения коронавируса, но всё равно плохо относится «к этому масочному режиму», так как «всё это не должно приобретать формы адского фанатизма».