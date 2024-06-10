Соседов довел до слез певицу Марго из «Стрелок» Певица Марго из «Стрелок» разрыдалась на сцене после критики Соседова

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Марго (Мария Кандиано)

Музыкальный критик и один из членов жюри шоу «ВИА Суперстар» Сергей Соседов довел до слез одну из «Стрелок» — исполнительницу Марго (настоящее имя — Мария Кандиано). Певица расплакалась, когда он поставил группе ноль баллов в очередном выпуске программы на телеканале НТВ. Девушки исполнили песню Ирины Дубцовой «Медали».

Это сугубо сольная песня. Когда Ира стоит одна, я понимаю, о чем она поет и к кому обращается. <...> Я считаю, что оценка моими коллегами уже сильно завышена. Я хотел поставить один, но тогда это было бы шесть и один, то есть семь баллов. Семь — это слишком много накануне финала, — сказал критик в рамках выпуска от 9 июня, поставив лишь ноль баллов.

После этих слов Марго не смогла сдержать слезы и ответила Соседову. Певица подчеркнула, что выбранная композиция — «реально крутая». Участница шоу отметила, что аранжировка и бэки сделаны в стиле Бейонсе. Марго допустила, что номер может быть сложным. Однако, добавила она, то, что критик его не понял, не значит, что выступление непонятно.

Соседов осадил певицу напоминанием о баллах. Критик признался, что если бы дал один, то у группы было бы семь. Критику показалось это слишком высокой оценкой. Соседов подчеркнул, что на семь баллов «надо не так петь».

Певица Наташа Королева в рамках одного из выпусков «ВИА Суперстар» бросила в телеведущую Леру Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона. Звезды поссорились из-за песни Батырхана Шукенова, которую исполнила группа «Божья коровка».