Соседка пыталась задушить Чарли Шина в его доме Чарли Шин вызвал полицию из-за драки с соседкой в Лос-Анжелесе

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58-летний американский актер Чарли Шин вызвал полицию в свой дом в Лос-Анжелесе после драки с соседкой, которая пыталась задушить его, пишет TMZ. По данным издания, 47-летняя женщина ворвалась в дом знаменитости и напала на него, когда он открыл дверь. Шин в разговоре с полицией отметил, что не понимает причин агрессии американки.

Нападавшая разорвала рубашку Чарли и попыталась его задушить, после чего вернулась к себе домой. Актер не понимает, что послужило причиной инцидента, но, по-видимому, это не первая его проблема с ней <...>, он сказал полицейским, что, по его мнению, та же женщина недавно брызнула какой-то липкой жидкостью на его машину и разбросала мусор перед его дверью, — сообщает СМИ.

Нападавшая была арестована в своем доме, ей предъявлено обвинение в нападении и нанесении побоев, а также в краже со взломом, говорится в отчете полиции. Также сообщается, что на место происшествия прибыли парамедики, но Шину не потребовалась медицинская помощь.

В 2018 году сообщалось, что Шин потерял обоих родителей во время сильного пожара в Малибу. Впоследствии родственников лауреата премии «Золотой глобус» помогли найти журналисты. Отец и мать известного артиста Мартин и Джанет были эвакуированы из опасной зоны. По словам отца, в настоящее время они находятся на пляже Зума и чувствуют себя хорошо. Предстоящую ночь им, скорее всего, придётся провести в автомобиле. Мартин Шин также отметил, что впервые за 48 лет жизни в Малибу стал свидетелем такого ужасного возгорания.