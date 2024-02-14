Концерт Веры Брежневой в Бишкеке отменили

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Брежнева

Концерт певицы украинского происхождения Веры Брежневой отменили в Бишкеке, сообщил ТАСС представитель администрации Дворца спорта, где должно было состояться выступление. По его словам, причины отмены являются техническими. Артистка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подтвердила эту информацию.

Концерт Брежневой отменен по техническим причинам. Желающие вернуть деньги могут написать заявление или обменять билеты на Брежневу на билеты на группу «Рефлекс», выступление которой должно состояться 2 марта, — сказал представитель Дворца спорта.

Брежнева подтвердила, что ее концерт отменили по не зависящим от нее причинам. Летом 2023 года певице не дали выступить в Португалии и Испании. В минувшем мае концерт артистки также отменили в Турции.

Певец Игорь Наджиев ранее предположил, что отмена концертов Брежневой, которые должны были состояться в странах Европы, связана с нежеланием простых жителей продолжать спонсировать и поддерживать Украину. Он отметил, что уехавшие артисты сами «привели себя в тупик». Он предложил им в первую очередь обратить внимание на себя, чтобы улучшить жизнь, а не обвинять всех вокруг.

С Брежневой из-за ее позиции по спецоперации на Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала по большей части.