Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался писать про него гадости в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.

Посмотрите, через что прошёл Сергей, чтобы не писать про меня гадости, — подписал Соловьёв видеоролик в Instagram.

Подписчики телеведущего положительно оценили поступок юмориста, а формат передачи, в которой Светлаков принимал участие, раскритиковали, назвав идиотским.

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По условиям передачи её участник тянет карточку с именем знаменитости, после чего ему предлагается два варианта: либо написать критический комментарий под Instagram-постом знаменитости, либо согласиться на наказание. Светлаков выбрал наказание, в его случае это было избиение плёткой.

Как писал NEWS.ru, известная актриса Александра Бортич спровоцировала слухи о своей беременности. Во время съёмок программы Comment Out артистка отказалась от испытания с шокерами. Такое решение звезды натолкнуло ведущего шоу на мысли об интересном положении Бортич. Когда все стали поздравлять её с беременностью, она не стала отрицать данного факта, а лишь поблагодарила коллег. Позже актриса попыталась оправдаться за этот эпизод, заявив, что просто стеснялась снять пиджак из-за слишком полных рук.

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