По условиям передачи её участник тянет карточку с именем знаменитости, после чего ему предлагается два варианта: либо написать критический комментарий под Instagram-постом знаменитости, либо согласиться на наказание. Светлаков выбрал наказание, в его случае это было избиение плёткой.
Как писал NEWS.ru, известная актриса Александра Бортич спровоцировала слухи о своей беременности. Во время съёмок программы Comment Out артистка отказалась от испытания с шокерами. Такое решение звезды натолкнуло ведущего шоу на мысли об интересном положении Бортич. Когда все стали поздравлять её с беременностью, она не стала отрицать данного факта, а лишь поблагодарила коллег. Позже актриса попыталась оправдаться за этот эпизод, заявив, что просто стеснялась снять пиджак из-за слишком полных рук.