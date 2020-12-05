https://static.news.ru/photo/b604a99c-36e0-11eb-8317-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/instagram.com

София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020».

По информации Teleprogramma.pro, Ротару решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого.

Согласно новым правилам, пред началом мероприятия украинской звезде предстоит сдать тест на коронавирус. Без отрицательного результата на сцену её не допустят. Тесты обязательны к сдаче не только для артистов, но и для всей съёмочной бригады.

На телеэкраны праздничный концерт «Песня года» выйдет в первые два дня нового года — 1 и 2 января. Ведущими церемонии станут бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.

В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.

Артистка предпочитает расчёт в долларах, и фиксируемый в последнее время рост курса валют привёл к тому, что её выступления стали ещё дороже, писал NEWS.ru..

Участвовать в «Песне года» артистка будет бесплатно. Для этого звезда, живущая на Украине, даже готова отсидеть карантин.