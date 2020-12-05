София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020».
По информации Teleprogramma.pro, Ротару
Согласно новым правилам, пред началом мероприятия украинской звезде предстоит сдать тест на коронавирус. Без отрицательного результата на сцену её не допустят. Тесты обязательны к сдаче не только для артистов, но и для всей съёмочной бригады.
На телеэкраны праздничный концерт «Песня года» выйдет в первые два дня нового года — 1 и 2 января. Ведущими церемонии станут бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.
В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.
Артистка предпочитает расчёт в долларах, и фиксируемый в последнее время рост курса валют привёл к тому, что её выступления стали ещё дороже, писал NEWS.ru..
Участвовать в «Песне года» артистка будет бесплатно. Для этого звезда, живущая на Украине, даже готова отсидеть карантин.