Собчак вступилась за затравленную Тодоренко

https://static.news.ru/photo/438ddc3c-87b1-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за коллегу Регину Тодоренко, которую затравили хейтеры после высказывания о домашнем насилии и упоминании при этом Ольги Бузовой, Дакоты, Оксаны Самойловой и Агаты Муцениеце.

Считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, <...>но я также против диктатуры толерантности, когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли, — цитирует Собчак Teleprogramma.pro.

По её мнению, каждый имеет право на ошибку. Кроме того, в этой травле знаменитость увидела корни другой проблемы.

Проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула сдуру не то, а в том, что феминизм — это по-прежнему для многих негативное слово. Проблема в том, что многие вообще не понимают, что это такое, — сказала Собчак.

Ранее NEWS.ru писал, что Регина Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова.

Журнал Glamour из-за этого инцидента лишил телеведущую звания «Женщина года».