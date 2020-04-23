Собчак усомнилась в умственных способностях Бони

https://static.news.ru/photo/795d8f5c-8616-11ea-b58f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню из-за постов о коронавирусе.

Накануне Боня распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По её мнению, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.

В ответ на это Ксения Собчак заявила в Instagram, что публикации «блогерши» говорят о её весьма скудных интеллектуальных способностях.

Интернет дал доступ к знаниям абсолютно всем, но знаний не стало больше, стало больше воинствующего невежества, — отметила она.

По словам Собчак, единственная надежда, что люди скоро устанут от «голожопых экспертов», несущих бред. Она также выразила надежду, что «наевшись» абсурда и фейкньюс, роль высококачественных СМИ и реальных экспертов в разных областях начнёт расти и достоверность информации станет главным критерием.

Как писал NEWS.ru, в марте Боня заявила о пользе коронавируса для Земли, которой «необходимо очиститься». Девушка обвинила людей в загрязнении планеты.