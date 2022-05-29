Треки вступившего в ряды ВСУ Барских вновь доступны пользователям в России

Макс Барских / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Песни украинского певца Макса Барских вновь стали доступны россиянам, следует из данных различных музыкальных стриминговых сервисов. Ранее артист блокировал возможность прослушивания своих композиций в РФ.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обратила внимание в своем Telegram-канале на то, что треки Барских вновь появились в России.

Треки Макса Барских вновь доступны российским пользователям. Ранее артист удалял свои песни с российских платформ. Музыка спасет мир или что-то другое? — отметила она.

В начале марта Барских запретил использовать свои песни в России.

Ряд представителей отечественной эстрады высмеяли действия певца. Так, Юрий Лоза сообщил, что он не знает ни одной песни Барских. По его словам, запрет на прослушивание композиций музыканта — это «крайне положительная мера для мозгов».

Барских также разорвал контракты с российскими компаниями и отменил концерты. Позднее РЕН ТВ выяснило, что певец готов приехать в РФ за долларовый гонорар.

В апреле Барских вступил в ряды ВСУ. О решении бросить микрофон и взять в руки оружие артист рассказал в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).