Собчак пошутила над Лукашенко после стрельбы из лука в Монголии Собчак высмеяла видео с стреляющим из лука Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Телеведущая Ксения Собчак пошутила над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который во время визита в Монголию попробовал выстрелить из лука. В своем Telegram-канале журналистка показала видео, на котором был запечатлен момент стрельбы.

Александр Григорьевич осчастливил своим визитом Монголию, где пострелял из лука. Местные посоветовали президенту тренироваться, потому что у него есть большой талант (кто бы сомневался), — указала Собчак.

Ранее Лукашенко со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее в Иркутске. Репортаж с главой государства показал телеканал «Беларусь 1» в рамках программы «Время Первого». Ведущая назвала видео «коротким, но крутым». На кадрах белорусский лидер уверенно стоит на двухколесном транспорте, одной рукой держась за руль, а другой обнимая любимого питомца.

До этого Лукашенко оценил качество нового белорусского топора, применив его на практике. Близкий к администрации президента Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видеозапись, на которой глава государства один за другим рубит поленья. Он назвал орудие хорошим, отметив, что «есть над чем работать».