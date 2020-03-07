Телеведущая Ксения Собчак считает, что её бывший супруг Максим Виторган, недавно вернувшийся из Омана, мог подхватить коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Сейчас вирус распространяется по миру с большой скоростью. Журналистка боится за здоровье Виторгана, который может заразить их общего сына Платона.
Первая мысль — не коронавирус ли это? — заявила светская львица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
В свою очередь певица Анита Цой, которая дружит с семьёй Виторгана, заверила, что у артиста всё будет хорошо. При этом она посоветовала ему обязательно провериться у врачей.
Вирус может проявиться через две недели. Сначала у человека ОРВИ, а потом пневмония. Он — молодец. Всегда всё старается делать правильно, — отметила она.
Как писал NEWS.ru, Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру. Столичные врачи поставили диагноз «пневмония».
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