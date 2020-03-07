https://static.news.ru/photo/b2857130-6066-11ea-b59e-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак считает, что её бывший супруг Максим Виторган, недавно вернувшийся из Омана, мог подхватить коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.

Сейчас вирус распространяется по миру с большой скоростью. Журналистка боится за здоровье Виторгана, который может заразить их общего сына Платона.

Первая мысль — не коронавирус ли это? — заявила светская львица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В свою очередь певица Анита Цой, которая дружит с семьёй Виторгана, заверила, что у артиста всё будет хорошо. При этом она посоветовала ему обязательно провериться у врачей.

Вирус может проявиться через две недели. Сначала у человека ОРВИ, а потом пневмония. Он — молодец. Всегда всё старается делать правильно, — отметила она.

Как писал NEWS.ru, Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру. Столичные врачи поставили диагноз «пневмония».