Собчак ответила тем, кто пытается обесценить ее старыми фото в мини-юбке Собчак: за 15 лет я пересела с бревна «Дома-2» в серьезный медийный бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак на форуме «Грани личного бренда — 2023» заявила, что за 15 лет смогла качественно преобразовать свою карьеру, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, начав в проекте «Дом-2», она единственная из ведущих смогла уйти в серьезный медиабизнес. Попытки недоброжелателей напомнить о прошлом в реалити-шоу Собчак связывает с чувством зависти.

Мне, единственной девушке в этой стране, удалось пересесть с бревна «Дома-2» не просто в другой вид шоу-бизнеса, а в серьезный медийный бизнес. Этот путь я прошла за 15 лет, это большой отрезок времени. Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть, — заявила Собчак.

Сейчас Собчак возглавила медиахолдинг «Осторожно Media», в который входят как именные проекты телеведущей, так и информационные Telegram-каналы без привязки к ее имени — «Осторожно, новости» и «Осторожно, Москва». У YouTube-канала «Осторожно: Собчак» 3,47 млн подписчиков.

Ранее руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный по доносам на публичных персон, заявил, что Ксению Собчак не признали иноагентом не по причине отсутствия у нее иностранного финансирования, а потому, что «никто не искал». Он также упомянул, что год назад СМИ писали об израильском гражданстве телеведущей.