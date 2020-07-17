Собчак ответила на просьбу ветеранов уволить её с «Первого канала»

https://static.news.ru/photo/967d7e12-c838-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на призыв ветеранов, попросивших Константина Эрнста уволить её с «Первого канала». Она призналась, что не ожидала, что ненависть к ней объединяет такие разные слои общества.

«Ветераны России» прямо как Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос Эрнсту, чтоб меня уволил. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы, — написала она в своём telegram-канале.

Журналистка напомнила, что ранее главный редактор онлайн-издания Wonderzine Таратута раскритиковала её за высказывания о протестах в США из-за убийства чернокожего. Вслед за этим автоконцерн Audi объявил о прекращении сотрудничества с Собчак из-за её расистских заявлений.

Ранее NEWS.ru писал, что члены партии «Ветераны России» обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием уволить ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодёжи.

Причиной авторы послания называют политическую позицию Собчак, в том числе её возмущение арестом журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. По их словам, телеведущая пыталась оказать давление на следственные органы, набирая очки.

Представители Первого канала обращение пока не прокомментировали. Аналогичное требование председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов направил главе Общественной палаты Павлу Андрееву.