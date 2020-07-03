СМИ снова сообщили о госпитализации Хазанова

https://static.news.ru/photo/a8eb52dc-bdab-11ea-bed6-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Геннадий Хазанов госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из клиник в Москве. Об этом сообщили Telegram-каналы «112» и Mash.

В сообщениях уточняется, что накануне Хазанов отказался от госпитализации, после того как ему оказали первую помощь. А после актёр и вовсе опроверг информацию, что вызывал врачей.

Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенокардией. Вчера вечером он отказался от госпитализации после оказания первой помощи. Однако позже актёру стало хуже, его забрали в больницу, — говорится в сообщении Mash.

Официальных подтверждений этой информации нет. Но Mash отмечает, что Хазанов останется в клинике на несколько дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о своей госпитализации. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.