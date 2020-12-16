СМИ: Пригожин хотел бы спросить президента о «матерящемся» Шнурове

https://static.news.ru/photo/940d472e-40b1-11eb-801c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Иосиф Пригожин рассказал о вопросах, которые задал бы президенту России в рамках пресс-конференции. У продюсера есть множество тем, которые он хотел бы обсудить с главой государства.

В частности, Пригожин недоумевает, почему публичным людям публично разрешается употреблять нецензурную лексику. И будут ли приниматься меры против безграничного использования этой лексики? Например, почему не штрафуют музыканта Сергея Шнурова, который просто «разговаривает матом», приводи т мнение продюсера Teleprogramma.pro.

Почему таких, как Шнуров, не штрафуют публично? Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нём разговаривать. Мат был всегда, но его не использовали так обширно, как это происходит сегодня. Я против пропаганды мата, — высказался Пригожин.

Ещё один вопрос, который беспокоит продюсера, это бесконтрольное засилье роликов насильственного характера в Интернете.

К слову, замечает издание, многие звёзды шоу-бизнеса не задумывались о вопросах, которые могли бы задать главе государства. В частности, о культуре языка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым продолжает активно развиваться. Так, некоторое время назад продюсер пригрозил музыканту физической силой.