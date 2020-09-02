СМИ: обучение детей обходится Пугачёвой и Галкину в десятки миллионов

https://static.news.ru/photo/3b631136-ece6-11ea-9f39-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

СМИ подсчитали, во сколько Алле Пугачёвой и Максиму Галкину обходится обучение детей – Лизы и Гарри. Оказалось, что на своих первоклашек звёздная пара тратит десятки миллионов рублей.

Пугачёва и Галкин в дошкольный период отправили детей во французский детсад «Кот в сапогах» в деревне Грязь неподалёку от замка. Один ребёнок обучается там за 195 тысяч рублей в месяц.

На дому Лиза и Гарри занимаются с гувернёром, выпускником парижской Сорбонны. На оплату его работы с одним ребёнком уходит от 110 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, за детьми звёзд в замке присматривают нянечки. Услуги двух гувернанток стоят примерно 200 тысяч рублей в месяц.

1 сентября Максим Галкин и Алла Пугачёва отдали своих двойняшек в частную школу. Лиза и Гарри в этом году пошли в первый класс Первой московской гимназии.

Стоимость обучения составляет 160 тысяч рублей в месяц, то есть – 1 200 000 в год. В гимназии также дети смогут заниматься в секциях, кружках и не только. И всё – за отдельную плату. Получается, что знаменитая семья ежегодно тратит на образование детей десятки миллионов рублей, передаёт KP.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, в первый класс в этом году пошлатакже дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия. Она поступила в школу «Президент». Это заведение является одним из самых дорогих по стоимости среди частных школ. Руководство часто хвастается тем, что создаёт для учеников англоязычную среду. Стоимость обучения — 180 тысяч рублей в месяц.