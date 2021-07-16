«Сменю фамилию»: дочь Пригожина ответила отказавшему в деньгах отцу

Даная Пригожина, дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сообщила NEWS.ru о намерении сменить фамилию. Так она отреагировала на отказ отца дать детям деньги и помочь решить проблемы с кредиторами, из-за которых дочь, экс-супругу и бывшую тёщу продюсера выселили из квартиры, а дверь в жилище сына продюсера попытались вскрыть сотрудники микрофинансовой организации (МФО).

Это (отказ отца в помощи детям. — NEWS.ru) ожидаемо. Ругаться я ни с кем не собираюсь, не хочу и не буду. У меня своя жизнь. Я благодарна всему произошедшему по одной простой причине: это делает из меня человека, дает понимание жизни и осознание того, что рассчитывать я могу только на себя, — заявила Даная.

Дочь продюсера отметила: многих проблем удалось бы избежать, если бы её отец, нынешний муж певицы Валерии, вовремя помог своим детям с деньгами. Даная пояснила, что не просила подарить ей недостающие средства — она собиралась вернуть всю сумму.

Мы бы не оказались в этой ситуации, если бы в первое время нам помог отец. Мы бы вернули ему деньги и ничего бы не произошло. Мы выплатили компании, у которой взяли деньги, 6,5 миллионов рублей. Значит, деньги у нас все-таки были? Значит, мы зарабатываем? Если бы папа вовремя помог, никто бы не пошел брать никакой займ, — подчеркнула Пригожина.

При этом Даная не винит в своих нынешних проблемах только своего отца, признавая: сама она тоже допустила оплошность. Однако Пригожина поделилась подозрениями в том, что её отцу-продюсеру может быть на руку скандал с носителями его фамилии. Она заявила, что в ближайшее время откажется от фамилии отца и сменит её.

Я не говорю, что он (Иосиф Пригожин. — NEWS.ru) виноват — никто не виноват, точнее, виноваты все! А ему, у меня такое ощущение, только на руку эти разговоры. Черный пиар — тоже пиар. Я скоро поменяю фамилию и надеюсь, что больше к этой истории иметь отношения не буду. Я не хочу уже ни в шоу-бизнес лезть, никуда. Настолько я разочарована в людях, которые находятся там, — призналась дочь продюсера.

Даная надеется вернуть квартиру бабушки и называет потерю жилплощади «рейдерским захватом». Она добавила, что договорилась с адвокатом Виталием Бородиным, который защищает её интересы и представляет её брата Дмитрия: они рассчитаются за услуги юриста сразу же после судебного разбирательства с МФО.

Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru подтвердил слова Данаи Пригожиной о незаконности действий сотрудников МФО.

Люди, которые пришли ломать дверь (в квартиру сына Пригожина. — NEWS.ru), не поставили об этом в известность ни полицию, ни участкового, ни службу МЧС. Пришли обыкновенные рейдеры, мародёры. Мы уже написали заявление в правоохранительные органы, — пояснил адвокат.

Юрист полагает, что квартиру, которую ранее отобрали у дочери, экс-жены и тёщи продюсера, получится вернуть её бывшим владельцам.

Я думаю, что будет возбуждено уголовное дело, будет разбирательство, будут проводить экспертизы. Мы считаем, что в рамках уголовного дела на эту квартиру должен быть наложен арест, — заявил Бородин.

Адвокат детей Иосифа Пригожина добавил, что к нему обратились за помощью ещё восемь человек, которые считают себя обманутыми той же МФО, от которой пострадали дочь и сын Пригожина.

Эти люди добросовестно выплачивали деньги, но по итогу остались без недвижимости. Мы приобщили их заявления к материалам дела, по этому факту проводится проверка, будем отталкиваться от её результатов, — сказал юрист.

Ранее Иосиф Пригожин отказался помочь своей бывшей семье в решении проблем с недвижимостью. Продюсер заявил, что дочь и сын уже взрослые и способны сами справиться с трудностями.