Слухи об отъезде из РФ, гастроли, санкции: как живет певец Валерий Сюткин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Сюткин

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в марте 2022 года взял паузу в карьере и перестал вести социальные сети. Чем сейчас занимается артист, что известно о его местонахождении?

Чем сейчас занимается Валерий Сюткин

После начала спецоперации Валерий Сюткин отменил концерты. Артист признался, что ограничил общение с коллегами, времяпровождение в интернете и решил посвятить себя семье — в 2020 году у артиста и его супруги Виолы родился сын Лео.

Спустя полгода Сюткин вернулся к выступлениям, однако изменил некоторые свои композиции, в частности убрал из песни «Московский бит» упоминание украинской столицы, заменив Киев на Сочи.

«Пусть танцуют с нами все, кто любит бит — Сочи и Магадан, Пенза и Ереван», — пел он на концертах.

В конце прошлого года Валерий Сюткин также принял участие в проекте «Голос 60+» и стал лучшим наставником сезона по результатам зрительского голосования. В 2023 году музыкант начал вести «Подкаст. Лаб» на Первом канале. В настоящий момент у артиста плотный график концертов.

Сюткин гастролирует по российским городам с новой сольной программой в стиле рок-н-ролл, где исполняет свои знаменитые хиты «Король оранжевое лето», «Любите, девушки», «Вася», «Оранжевый галстук», «12-45», «Москва — Нева», «Красавчик», «Я — то, что надо», «Дорога в облака» и многие другие.

Где живет Валерий Сюткин

Валерий Сюткин живет в Москве недалеко от станции «Чистые пруды» вместе с супругой, младшим сыном и 26-летней дочерью Виолой, которая работает продюсером и заведующей труппой в Театре на Малой Бронной у режиссера Константина Богомолова.

После начала спецоперации Валерий Сюткин неоднократно бывал в Латвии, тогда появились слухи о наличии у него недвижимости в Юрмале. Но представитель музыканта опроверг MK.RU эту информацию и объяснил, что за границей есть дом у супруги артиста, которая родилась в Риге.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Сюткин

«Сразу обозначим, Валерий Миладович находится в России и никуда уезжать из страны не планирует. Но у наших артистов, и не только у них, есть недвижимость за рубежом. Что касается Валерия Миладовича, у него жена и теща — латышки. У его жены Виолетты действительно есть недвижимость в Латвии, куда певец иногда приезжает. К своей жене — ничего страшного в этом нет», — объяснил представитель певца.

Чем известен Валерий Сюткин, почему находится под санкциями

С 1988 по 1990-й год певец был солистом группы «Фэн-о-мэн», которая гастролировала с труппой актера Михаила Боярского. После записи единственного альбома коллектив распался и Сюткин присоединился к группе «Браво», куда его пригласил ее лидер Евгений Хавтан.

В составе «Браво» артист написал тексты для хитов «Я — то, что надо», «Стильный оранжевый галстук», «Дорога в облака» и других. В 1995 году Валерий Сюткин покинул группу и создал свой коллектив «Сюткин и Ко». В 2004 году после обновления состава она получила название «Сюткин рок-н-ролл бэнд».

У Сюткина два «Золотых граммофона» за песни «Маршрутка» и «Москва — Нева».

В начале 2020 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну. В ведомстве заявили, что запрет был введен в связи с высказываниями Валерия Сюткина о целесообразности воссоединения Крыма с Россией. В ответ артист заявил, что не планирует посещать украинские города.

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