Слухи о смерти, алкоголь, больница: куда пропал блогер Дмитрий Масленников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Блогер Дима Масленников

Видеоблогер и телеведущий Дмитрий Масленников в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, в начале года появилась информация об ухудшении состояния его здоровья. Чем он занимается сейчас?

Что известно о состоянии здоровья Масленникова

В январе 2023 года Дмитрий Масленников попал в больницу из-за злоупотребления алкогольными напитками, которые повлекли за собой нарушение ритма сердца. Тогда в Сети даже появились слухи о смерти телеведущего, однако выяснилось, что врачи оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Блогер был госпитализирован в кардиологическое отделение одной из московских больниц, где медики диагностировали у него пароксизм фибрилляции предсердий. От нарушений ритма сердца Масленников страдает последние 15 лет.

Спустя время телеведущий рассказал, что находится дома, но пока возьмет паузу от работы: к ней приступит тогда, когда будет чувствовать себя лучше.

«Сейчас все хорошо. Я понял, что возьму паузу, чтобы восстановиться, и приступлю к рабочему процессу, как буду чувствовать себя лучше», — сообщил Масленников.

Что известно о личной жизни Масленникова

Дмитрий Масленников мало рассказывает о своей личной жизни. Известно, что какое-то время он встречался с девушкой по имени Лиза, также состоял в отношениях с моделью Playboy Лией Ситдиковой.

Масленникову приписывали роман с певицей Клавой Кокой. Однако блогер опроверг эту информацию, сообщив, что они с артисткой являются друзьями.

«Прерогативу публично рассказывать о своих отношениях я оставлю другому человеку. Сердце свободно. С Клавой Кокой мы дружим. Не произошло какой-то химии между нами, которая должна быть», — сказал он в «Шоу Воли».

Будучи гостем блогера Дикого Даника Масленников проходил проверку на детекторе лжи и рассказал, что сейчас влюблен, но имя избранницы не раскрыл.

Чем сейчас занимается Масленников

В ноябре 2021 года блогер Дмитрий Масленников стал ведущим: на ТВ3 вышла телевизионная версия его проекта «Охотник за привидениями».

Помимо этого, Масленников снял документальный проект про перевал Дятлова.

«Я по-настоящему горжусь этой работой. Когда меня спрашивают, что посмотреть на моем канале, я сразу же советую эти выпуски. Мы изучили огромный пласт информации, побывали в тех местах, пообщались со свидетелями трагических событий», — говорил он в программе «Вечерний Ургант».

Во время съемок группа Масленникова неправильно рассчитала время похода, из-за чего попала в сильную снежную бурю.

«Наши инструкторы слиняли, понимая, насколько опасна ситуация. И вот мы с ребятами спускаемся, а двое из них, между прочим, с астмой. Я тогда записывал прощальную речь для родителей на камеру. Попрощался с мамой, с папой. Просто понимал, что ситуация критическая», — признавался блогер.

В итоге телеведущему и его коллегам удалось выбраться живыми.

В апреле 2022 года он стал ведущим одного из рейтинговых шоу канала «Пятница» — «Черный список». Проект выходит в эфир по сей день.

В июле этого года Масленников заявил, что тоже мог оказаться на взорвавшемся «Титане» со своей командой. По словам блогера, он три года вел переговоры с компанией, которая организовывает погружения к «Титанику» на батискафе. Планам телеведущего помешала пандемия коронавируса.

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