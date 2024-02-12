«Слот» неожиданно отменила концерты в России Группа «Слот» заявила об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Группа «Слот»

Концерты группы «Слот» в Тамбове, Пензе и Тольятти были отменены, сообщил коллектив на официальной странице во «ВКонтакте». Речь идет о выступлениях, намеченных на 15, 17 и 18 февраля соответственно. Музыканты не уточнили причины, однако добавили, что обстоятельства за пределами возможностей группы.

К сожалению, мы вынуждены сообщить: наши концерты 15.02.2024 в Тамбове, 17.02.2024 в Пензе, 18.02.2024 в Тольятти отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора, — написали музыканты.

Группа также обещала вернуть все деньги зрителям за билеты в ближайшее время. В завершение артисты заявили, что обнимают каждого, у кого в голове играет их музыка, а каждый концерт «был бесценен».

Отмена концертов может быть связана с тем, что группа попала в новый черный список артистов, который ранее опубликовали СМИ. В него, как утверждается, угодили не только участники «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, но и группа «Слот».

Ранее сообщалось, что издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) продемонстрировало черный список артистов. Портал утверждает, что концерты тех, кто оказался в нем, запрещены в России.