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За слова о «рожающем быдле» телеведущую и модель Алёну Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в разговоре с журналистами сообщил «звёздный» адвокат Сергей Жорин, который ранее представлял в суде Евгения Петросяна, Бари Алибасова и других знаменитостей.

Юрист отметил, что высказывания Водонаевой о «рожающем быдле» могут подпасть под статью УК РФ о возбуждении ненависти или вражды по отношению к социальной группе. Также телеведущую возможно осудить за эти...