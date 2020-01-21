Дзё Сисидо Дзё Сисидо Фото: mydramalist.com

Актёр японских криминальных боевиков Дзё Сисидо умер на 87-м году жизни.

Звезду более 300 кинолент называли «японским Бельмондо». В частности, он сыграл главные роли в картинах «Молодость зверя», «Рожденный убивать». Самым продуктивным этапом работы актёра принято считать сотрудничество с режиссёром Сэйдзюном Сузуки, передаёт «Газета.ru».

Некоторые телеканалы отмечали, что работы Сисидо повлияли на творчество Квентина Тарантино и Джима Джармуша.

Ранее NEWS.ru писал о смерти другого актёра Годфри Гао. Ему стало плохо на съёмках шоу в китайской провинции Чжэцзян.

 

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