Скончалась «королева рок-н-ролла» Тина Тернер Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Тина Тернер

Американская певица Тина Тернер, она же «королева рок-н-ролла», умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии, сообщает Sky News со ссылкой на ее представителя. Он добавил, что уход из жизни артистки оставил мир без легенды музыки и примера для подражания.

Сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни мирно скончалась «Королева рок-н-ролла» Тина Тернер. Она умерла в своем швейцарском доме в Кюснахте, рядом с Цюрихом, — говорится в сообщении.

Тернер была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.

В конце апреля в возрасте 96 лет скончался американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме после долгой болезни в возрасте 68 лет скончалась актриса Ольга Катаева. Российскому зрителю она особенно запомнилась ролью в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье», где ее партнером был Эммануил Виторган.