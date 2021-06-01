Скончалась актриса из фильмов «Без лица» и «Дом Ашеров» Роми Уолтхолл

https://static.news.ru/photo/f7b5125e-c2c3-11eb-8a06-96000091f725_660.jpg Роми Уолтхолл Фото: imdb.com

Ушла из жизни американская актриса Роми Уолтхолл, известная по ролям в фильмах «Без лица» и «Дом Ашеров». Смерть артистки подтвердил её сын, кинематографист Морган Кранц, передаёт портал Variety.

Звезда скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе из-за внезапной остановки сердца. Ей было 57 лет. Покойная дебютировала на экранах в триллере Джерри Брукхаймера «Похититель сердец» (1984). Спустя год получила приглашение в проект «История „Банни“» (1985), основанный на расследовании Глории Стайнем о работе моделей журнала Playboy. Уолтхолл также снималась в известных ужастиках: «Вой 4» (1988) и «Дом Ашеров». В «Без лица» (1997) режиссёра Джона Ву она предстала в образе секретарши персонажа Джона Траволты.

Также Уолтхолл работала моделью. В 17 лет она заключила контракт с агентством Ford Models и выходила на подиумы в Европе. Позже она уехала в Лос-Анджелес и решила стать киноактрисой, иногда подписываясь в титрах псевдонимом Роми Виндзор.

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