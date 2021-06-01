Скончалась актриса из фильмов «Без лица» и «Дом Ашеров» Роми Уолтхолл

Ушла из жизни американская актриса Роми Уолтхолл, известная по ролям в фильмах «Без лица» и «Дом Ашеров». Смерть артистки подтвердил её сын, кинематографист Морган Кранц, передаёт портал Variety.
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Также Уолтхолл работала моделью. В 17 лет она заключила контракт с агентством Ford Models и выходила на подиумы в Европе. Позже она уехала в Лос-Анджелес и решила стать киноактрисой, иногда подписываясь в титрах псевдонимом Роми Виндзор.
Ранее сообщалось, что пятикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» американский певец Би Джей Томас умер на 79-м году жизни. Об этом говорится на его странице в Twitter. Несколько месяцев назад артист заявил, что у него диагностирован рак лёгких четвёртой стадии. Представители певца рассказали изданию Variety, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные этим заболеванием.