16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Скончалась актриса из фильмов «Без лица» и «Дом Ашеров» Роми Уолтхолл

13:17, 01 июня 2021
Роми Уолтхолл Роми Уолтхолл Фото: imdb.com

Ушла из жизни американская актриса Роми Уолтхолл, известная по ролям в фильмах «Без лица» и «Дом Ашеров». Смерть артистки подтвердил её сын, кинематографист Морган Кранц, передаёт портал Variety.

Звезда скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе из-за внезапной остановки сердца. Ей было 57 лет. Покойная дебютировала на экранах в триллере Джерри Брукхаймера «Похититель сердец» (1984). Спустя год получила приглашение в проект «История „Банни“» (1985), основанный на расследовании Глории Стайнем о работе моделей журнала Playboy. Уолтхолл также снималась в известных ужастиках: «Вой 4» (1988) и «Дом Ашеров». В «Без лица» (1997) режиссёра Джона Ву она предстала в образе секретарши персонажа Джона Траволты.

Также Уолтхолл работала моделью. В 17 лет она заключила контракт с агентством Ford Models и выходила на подиумы в Европе. Позже она уехала в Лос-Анджелес и решила стать киноактрисой, иногда подписываясь в титрах псевдонимом Роми Виндзор.

Ранее сообщалось, что пятикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» американский певец Би Джей Томас умер на 79-м году жизни. Об этом говорится на его странице в Twitter. Несколько месяцев назад артист заявил, что у него диагностирован рак лёгких четвёртой стадии. Представители певца рассказали изданию Variety, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные этим заболеванием.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео