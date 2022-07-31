Скандал разразился на концерте Киркорова в Сочи

Фото: fkirkorov/twitter.com

Филипп Киркоров оказался вы центре очередного скандала после концерта в Сочи. Зрители пожаловались на то, что им не хватило мест, сообщает портал ProZvezd.

Билеты на концерт короля российской эстрады были распроданы, даже несмотря на их высокую стоимость — до 7 тыс. рублей. Однако, из-за того, что пригласительные на выступление певца выдавали без мест, зрителям пришлось чуть ли не сидеть друг на друге.

Мои приятели ходили на концерт и попали в эпицентр жуткого скандала. Им сделали билеты. На концерт Киркорова пригласительные выдавали почему-то без мест. В итоге была куча людей: зрители на люстрах висели, — рассказал изданию экс-директор Софии Ротару продюсер Сергей Лавров.

При этом обслуживающий персонал, отмечает Лавров, не собирался решать проблему и вёл себя крайне по-хамски.

Контролерши по-хамски вели себя, отвратно разговаривали. Людям даже сесть некуда было! Случился скандал, — пояснил продюсер.

В результате зрители обратились к новому директору «Фестивального», где проходил концерт, и в местный Минкульт. Сам Киркоров в проблему со зрителями не вмешивался, так как готовился к выходу на сцену. Сейчас у звезды полный аншлаг, который, по словам Лаврова, бывает мало у кого из артистов.

При этом музыкант на гастролях по югу работает исключительно «на кассу» — сам платит за перелёт, проживание и еду.

Накануне Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию, когда он прилетел чартерным рейсом в аэропорт Кишинёва. Пограничная служба не пустила певца в страну на основании того, что им якобы не были соблюдены условия пересечения границы.