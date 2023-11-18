СК РФ проверит рэпера Гуфа: что он сделал, какое наказание ему грозит Движение «Сорок сороков» обвинило Гуфа в оскорблении чувств верующих

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гуф

Следственный комитет России инициировал проверку в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает Telegram-канал Mash. Что произошло?

Почему СК РФ заинтересовался Гуфом

Активисты православного движения «Сорок сороков» пожаловались на рэпера в СК РФ после того, как он разместил видеоролик со священнослужителями в социальных сетях под песню «Тем, кто с нами». В ведомстве данную информацию пока не комментировали.

«По этому поводу возмутились правозащитники центра „Сорок сороков“. Написали обращение в СК на Долматова с просьбой наказать рэпера по статье „Оскорбление чувств верующих“. Вдобавок — проверить трек на пропаганду употребления наркотиков», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Долматов может столкнуться с уголовным преследованием по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Его могут приговорить к денежному штрафу, принудительным работам, либо лишению свободы.

Отмечается, что Гуф планировал провести концерт в Москве 14 декабря, но теперь мероприятие могут отменить в связи с грядущей проверкой. Через некоторое время он удалил ролик.

Что сказал рэпер после информации о проверке СК РФ

Гуф опубликовал видеозапись и заявил, что просит прощения за свою неудачную шутку, поскольку он не хотел задеть чувства верующих.

Рэпер пояснил, что по своей неосторожности залил видео, которое нашел в интернете, на свою страницу со своим куплетом. По его словам, видео он не монтировал и не накладывал свой голос, потому что не умеет этого делать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Когда я почувствовал, что на меня надвигается волна хейта, то удалил это ролик почти сразу же, через полтора часа. Я ничьи чувства задеть не хотел. <...> Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей. <...> Давайте на этом поставим точку. Да, есть косяк, не знал, что это может вылиться в такую фигню. Давайте на этом остановимся, я искренне каюсь», — заявил исполнитель.

Свое видео он подписал: «Был неправ. Каюсь».

Когда был последний скандал с участием Гуфа

В марте Долматов в своих социальных сетях опубликовал серию видеороликов из Таиланда, где его уже бывшая жена Юлия Королева плакала и просила вернуть ей и их дочери паспорта. Она грозилась вызвать сотрудников полиции, а ее муж смеялся и продолжал транслировать семейный конфликт в соцсетях. На просьбу отдать паспорта исполнитель говорил, что они будут у него, пока жена не расскажет всю правду.

В середине сентября звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что Гуф развелся со своей супругой в мировом суде Москвы.

«Искренне поздравляю Алексея с освобождением от семейных уз, и что-то мне подсказывает, что долго он холостяком не проходит», — сказал Жорин.

Рэпер отмечал: пытаясь сохранить отношения, он дарил экс-супруге полет на воздушном шаре и рекламный баннер в центре Москвы, однако это не помогло спасти брак.

Читайте также:

Гузеева против Харламова: причина конфликта, когда начался, помирились ли

Фильм «Брат-3»: актеры, сюжет, когда выйдет, связан ли с «Братом-2»

Госдума, конфликт с сыном, детские дома: куда пропал стилист Сергей Зверев