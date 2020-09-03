Шуфутинский выбрал лучший мем про песню «3 сентября»

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Михаил Шуфутинский выбрал лучший мем, связанный с его хитом «3 сентября». В последние несколько лет в этот день люди не устают шутить, используя цитаты из этой песни, премьера которой состоялась ещё в 90-е.

Первое место исполнитель отдал мему «Я карантин пересижу, и снова третье сентября», второе — «Нельзя просто так взятьи не послушать Шуфутинского 3 сентября», а третье — «То чувство, когда 3 сентября уже закончилось, а ты всё ещё поёшь эту песню». Обзор мемов эстрадный певец сделал по просьбе телеканала «360».

Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» решили сделать новостную ленту свободной от шуток, основанных на песне «3 сентября». Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением. Сам Михаил Шуфутинский поддержал акцию и записал видео, в котором подал «3 сентября» как нашествие монстра из хоррор-фильма.

Вечером артист пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения 3 сентября, писал NEWS.ru.