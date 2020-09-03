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Шуфутинский выбрал лучший мем про песню «3 сентября»

14:54, 03 сентября 2020

Михаил Шуфутинский выбрал лучший мем, связанный с его хитом «3 сентября». В последние несколько лет в этот день люди не устают шутить, используя цитаты из этой песни, премьера которой состоялась ещё в 90-е.

Первое место исполнитель отдал мему «Я карантин пересижу, и снова третье сентября», второе — «Нельзя просто так взятьи не послушать Шуфутинского 3 сентября», а третье — «То чувство, когда 3 сентября уже закончилось, а ты всё ещё поёшь эту песню». Обзор мемов эстрадный певец сделал по просьбе телеканала «360».

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Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» решили сделать новостную ленту свободной от шуток, основанных на песне «3 сентября». Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением. Сам Михаил Шуфутинский поддержал акцию и записал видео, в котором подал «3 сентября» как нашествие монстра из хоррор-фильма.

Вечером артист пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех своих слушателей, отмечающих день рождения 3 сентября, писал NEWS.ru.

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