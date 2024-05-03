Шуфутинский объяснил, почему забывает слова собственных песен Шуфутинский: я забываю слова собственных песен, когда задумываюсь и отвлекаюсь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил, что иногда забывает слова собственных песен на концертах, поскольку отвлекается и начинает думать о чем-то другом. По его словам, которые приводит Пятый канал, артист всегда признается, если забыл слова, и извиняется перед зрителями.

Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою? — пояснил Шуфутинский.

Ранее певец рассказал, что после выхода песни «3 сентября» около 10 лет не исполнял ее на концертах. Музыкант признался, что композиция не соответствовала репертуару того времени. Он уточнил, что тогда популярностью пользовалась музыка, под которую можно было танцевать на дискотеках, в то время как «3 сентября» была чересчур серьезной и представляла собой пронзительную лирическую песню.

По словам артиста, 15 лет назад композиция «вдруг засвистела», и с каждым годом песня не теряет своей популярности. Певец добавил, что большое количество мемов, посвященных песне, его не раздражает, потому что они делаются «по-доброму».