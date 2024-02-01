Зрителей эвакуировали с концерта Xolidayboy из-за угроз анонима В Брянске зрителей шоу Xolidayboy эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Xolidayboy

Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации десятков людей после концерта певца и блогера Ивана Минаева, известного под псевдонимом Xolidayboy, из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе в Брянске. По данным канала, мероприятие проходило в одном из ресторанов и к моменту прибытия экстренных служб зрители уже расходились.

Артист до приезда сотрудников в бронежилетах с автоматами уехал в отель. Прилегающие к месту улицы были оцеплены. Площадку обследовали и, предварительно, ничего запрещенного не нашли.

Концерт Xolidayboy был отменен дважды за неделю в Волгограде в декабре. Во второй раз причиной отмены выступления стала авария на водопроводе.

В начале ноября стало известно, что Минаеву по прилете на гастроли в аэропорту Минеральных Вод вручили повестку в военкомат. В тот же день вечером на концерте 23-летний артист упал в обморок. Позднее сообщалось, что в зале было слишком душно.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить концерты Xolidayboy в России из-за того, что его команда в грубой форме отказалась выразить свое отношение к спецоперации на Украине. Также сообщалось, что в Сети распространили видео, где артист называет себя украинцем и рассказывает о переживаниях из-за воссоединения Крыма с Россией. В ответ на высказывание Мизулиной продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко подала в суд с целью наказать ее по статье о клевете.