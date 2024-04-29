SHOT узнал о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева SHOT: перенесший инфаркт Куклачев пробудет в больнице еще минимум неделю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Telegram-канал SHOT сообщил, что артист Юрий Куклачев пробудет в больнице еще минимум неделю. Со ссылкой на сына дрессировщика, Дмитрия, канал уточнил, что знаменитость идет на поправку, гуляет по коридору и очень хочет вернуться на работу.

Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно, — передает канал слова Дмитрия.

Канал добавил, что сейчас на концертах вместо артиста выступают его дети. Так, по данным SHOT, накануне Дмитрий Куклачев провел шоу в Пензе. В публикации уточняется, что дети артиста надеются, что уже на следующей неделе дрессировщику разрешат выходить на улицу.

Ранее сам народный артист РФ рассказал, что на восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель, и уже сейчас идет активная реабилитация. По его словам, он уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей.

Худрук Театра кошек отметил, что энергия и поддержка такого количества людей помогли ему выстоять в трудной ситуации. Он рассказал, что мечтает о возвращении на сцену со своими питомцами, а пока прогуливается по коридорам больницы.