SHOT: певца Шарлота доставили на допрос в Самару

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

Певца Шарлота этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник. В Самаре молодой человек продолжит отбывать административный арест, назначенный ему за мелкое хулиганство при задержании в аэропорту Пулково.

По данным канала, следствие будет просить о помещении артиста в СИЗО после отбытия административного срока. Против музыканта возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Обвинения ему пока не предъявлены.

Шарлот после начала СВО покинул Россию и публично сжег свой российский паспорт. Позже он заявил, что находился в заблуждениях из-за оппозиционного контента и решил, что вернется на родину с целью искупить вину. Артист был сразу же задержан в петербургском аэропорту.

Адвокат Сергей Жорин ранее усомнился в том, что певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту удастся избежать шести лет лишения свободы, грозящих ему по двум уголовным делам. Юрист намекнул, что решение в отношении артиста уже может быть принято. Адвокат при этом пожелал участникам таких процессов «объективности и беспристрастности суда, насколько это возможно».