Шолохов оценил «карательные меры» Шукшиной к критикующим Россию звездам Шолохов о призыве Шукшиной жаловаться в органы на критикующих РФ звезд: «Зависит от контекста»

Фото: duma.gov.ru

Александр Шолохов

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова актрисы Марии Шукшиной, предложившей прокуратуре и МВД начинать проверки звезд, которые публично унижают Россию во время интервью иностранным журналистам и участвуют в политических акциях, направленных против РФ. По его мнению, в этом вопросе все зависит от характера высказываний и их контекста.

Согласитесь, можно же, с одной стороны, навесить ярлык просто за какое-то либо опрометчивое, либо радикальное высказывание. Но, с другой стороны, существуют заявления по типу того же Александра Невзорова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), где действительно прокуратура может и должна заниматься такими вопросами. В конце концов мы говорим о неких карательных мерах, а они всегда требуют абсолютно конкретного подтекста, тем более что речь идет практически об уголовном праве. Мы хорошо понимаем, насколько это тонкая материя, насколько можно, с одной стороны, пропустить какие-то очень опасные явления в обществе, а, с другой стороны, можно двусмысленно карать людей, которые ни в чем не виновны. Это, безусловно, зависит от контекста, — сказал Шолохов.

Ранее Шукшина высказала возмущение по поводу предстоящего 26 августа в Петербурге концерта украинского певца Макса Барских. По её мнению, которое актриса опубликовала в Telegram-канале, это предел всему.

Барских с начала спецоперации на Украине беспрерывно оскорбляет россиян, смешивая их с грязью. Певец даже запретил свои песни в России и не собирается отдавать деньги за сорванный концерт. Однако вскоре заработавший славу на российской сцене украинский патриот «оттаял» и вначале разрешил россиянам слушать свои песни, а потом и вовсе решился на концерт в охаянной им стране.