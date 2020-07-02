Шнуров впервые показал свою молодую жену

https://static.news.ru/photo/8e053dae-bca5-11ea-af57-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров опубликовал фото со своей женой Ольгой Абрамовой с тропического отпуска. Лидер группы «Ленинград» женился на девушке два года назад, спешно расставшись со своей бывшей супругой Матильдой, это его четвёртый брак.

Этот брак, по мнению фанатов музыканта, облагородил его: Шнуров стал более элегантным, преподносит себя по-другому и вообще подался в политику. О своей личной жизни музыкант не распространяется и крайне редко делится кадрами семейного характера. В этот раз Шнуров разместил на своей странице видео, где он с женой катается на катере где-то в тёплой стране.

Кадры, скорее всего, были сделаны ещё до закрытия границ. Ольга Абрамова прекрасно выглядит — хрупкая, с тонкими изящными руками.

Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя! — подписал ролик Шнуров.

Поклонники сразу оценили семейное видео музыканта. Многие отметили красоту молодой женщины, её молодость и нежные чувства Шнурова к жене. «Класс, так держать, любимая женщина всегда королева», «Поплыл Сережа», высказались фолловеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Панайотов опубликовал снимок с женой Екатериной Кореневой в свой день рождения, 1 июля. Пара редко делится семейными фото.