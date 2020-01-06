Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на странице в соцсети в нецензурной форме высмеял российские фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения».
Музыкант опубликовал стихотворение о двух российских фильмах, которые недавно вышли в прокат. Артист дал понять, что его удивляет ажиотаж СМИ вокруг этих картин.
Впечатлений в отпуске ища,/ Сожалею, не смогу воочию/ Посмотреть на эти чудо-фильмища,/ Что сознанием масс легко ворочают, — написал Шнуров в своём Instagram.
Он также поинтересовался у аудитории, стоит ли ему срочно возвращаться в Россию, чтобы успеть посмотреть «Вторжение» и «Союз Спасения» на большом экране.
Как ранее писал NEWS.ru, Шнуров в социальной сети ответил Ксении Собчак, улетевшей отдыхать на один из самых дорогих курортов мира — Куршевель — вместе с сыном.
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