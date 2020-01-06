https://static.news.ru/photo/c3c5e364-317a-11ea-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на странице в соцсети в нецензурной форме высмеял российские фильмы «Вторжение» и «Союз Спасения».

Музыкант опубликовал стихотворение о двух российских фильмах, которые недавно вышли в прокат. Артист дал понять, что его удивляет ажиотаж СМИ вокруг этих картин.

Впечатлений в отпуске ища,/ Сожалею, не смогу воочию/ Посмотреть на эти чудо-фильмища,/ Что сознанием масс легко ворочают, — написал Шнуров в своём Instagram.

Он также поинтересовался у аудитории, стоит ли ему срочно возвращаться в Россию, чтобы успеть посмотреть «Вторжение» и «Союз Спасения» на большом экране.

Как ранее писал NEWS.ru, Шнуров в социальной сети ответил Ксении Собчак, улетевшей отдыхать на один из самых дорогих курортов мира — Куршевель — вместе с сыном.