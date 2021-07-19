Ширвиндт заявил, что Кикабидзе спаивают и заставляют дружить с Россией

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал на своей странице в Instagram видеоответ своего отца — актёра Александра Ширвиндта — советскому артисту Вахтангу Кикабидзе. Последний поздравил его с днём рождения в компании съёмочной группы сериала «Сваты» — Фёдора Добронравова и других, также праздновавших день рождения Кикабидзе. Оба родились 19 июля.

Мне жалко Бубу (Вахтанга Кикабидзе. — NEWS.ru). Буба, дорогой, родной, любимый, не связывайся с этой компанией. Они сосватают тебе бог знает что — алкоголизм, неправильное отношение к действительности, они навяжут тебе дружбу с Россией. Выглядишь замечательно, я очень рад, — отметил Александр Ширвиндт.

Съёмки комедийного сериала «Сваты» сейчас идут в Грузии. В главных ролях Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анна Кошмал и другие. Вахтанг Кикабидзе известен советскому и российскому зрителю по лентам «Мимино» (1977), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Пропавшая экспедиция» (1975) и другим. Кроме того, Кикабидзе сыграет в седьмой части «Сватов».

Ранее сообщалось, что россияне крайне негативно отреагировали на появление некогда любимого советского актёра Вахтанга Кикабидзе в сериале «Сваты-7». Поклонники высказали на фанатской страничке сериала недовольство появлением грузинского актёра.

Многие заметили, что к актёрским талантам легендарного грузинского артиста никто претензий не имеет. А вот то, что Кикабидзе неоднократно негативно высказывался в сторону России и нелестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине, покоробило многих.