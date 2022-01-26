Телеведущий Шейнин объяснил, почему не празднует день рождения

Телеведущий Артём Шейнин вспомнил, как в свой двадцатый день рождения собирался отметить праздник с сослуживцами, когда командир роты сообщил, что на них планируют совершить нападение. С тех пор Шейнин не празднует свой день рождения, пишут «Народные Новости».

На позициях два взвода, всё готово, чтобы отметить день рождения сержанта Шейнина. Ему сегодня 20. Полтора года в Афгане, весной домой. Уже подтянулись парни из других взводов. Уже пузырится и лезет из баночек в костре колбасный фарш из сухпая, уже замёрз в снегу под ёлкой «торт» из промазанных сгущёнкой галет. И тут на горизонте ротный с замполитом. Подошли, какие-то смурные оба, потерянные, — вспомнил Шейнин.

После этого к телеведущему подошёл командир Плотников, который поздравил Шейнина с днём рождения и спросил, хочет ли он дожить до 21. Солдатов из соседней роты схватили бандиты, и они вряд ли смогут выжить. Старший по званию приказал Шейнину и его роте вырыть окопы и укрепить позиции, чтобы защититься от возможной атаки противника.

С того дня нет у меня дня рождения. Точнее, день-то есть... но каждый раз в ушах это замполитово: «А до 21 дожить хочешь?!» Уже и 30, и 40, и 50 исполнилось, а 26 января ни до чего мне — окапываюсь... А в гостях парни из первой роты, — рассказал Шейнин.

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