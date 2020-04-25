Ирина Шейк в самоизоляции познаёт Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/7736be6e-8711-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Модель российского происхождения Ирина Шейк показала, как она проводит время на самоизоляции в Нью-Йорке. Она обнародовала фотографию, на которой уютно устроилась на диване в домашней одежде.

В руках у неё — книга. Таким образом, можно сделать вывод, что свободное время звезда посвящает чтению.

Остаюсь дома, — написано в подписи к фото в Instagram.

Впрочем, подписчиков привлекло не само увлечение чтением, а то, что именно читает Шейк. На обложке изображён президент России Владимир Путин.

В США, как и в России, из-за эпидемии коронавируса объявлены ряд ограничений. Жителям Нью-Йорка предписано оставаться дома. Вся деловая активность Шейк замерла. Из дома она выходит крайне редко, но каждый такой выход становится предметом пристального внимания папарацци.

Во время одной из таких прогулок, как писал NEWS.ru, модель заметили в компании торговца произведениями искусства Вито Шнабеля. Причём, они весьма охотно нарушали правило, которое обязывают соблюдать социальную дистанцию. Затем пара отправилась в апартаменты в районе Манхэттена, что также является нарушением, так как Шейк и Шнабель не живут вместе.