SHAMAN раскрыл, при каких обстоятельствах Лолита придумала ему псевдоним SHAMAN подтвердил, что автором его псевдонима стала Лолита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подтвердил слова исполнительницы Лолиты Милявской о том, что именно она придумала молодому человеку творческий псевдоним. Об этом сообщает kp.ru.

Он пояснил, что это произошло свыше 10 лет назад, когда он участвовал в телепроекте «Фактор А». Тогда находившаяся в роли наставника артистка сравнила его с шаманом.

Лолита сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову, — рассказал певец.

Также Лолита отметила, что SHAMAN гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. Как считает исполнительница, популярность и востребованность не испортила Дронова и он избежал звездной болезни.

Ранее продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что считает певца SHAMAN «социальным героем». Он выразил мнение, что артист дает стране и слушателям то, что сейчас необходимо.

В свою очередь участники группы «Корни» рассказали, что считают SHAMAN талантливым и актуальным артистом. Музыканты также обратили внимание, что сценический стиль российского певца схож с образами американской суперзвезды Майкла Джексона.