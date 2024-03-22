SHAMAN пожаловался, что его преследуют фанаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пожаловался, что его преследуют фанаты. Артист подчеркнул, что не может просто пройти по улице, потому что люди его узнают и просят сделать селфи, передает KP.RU.

Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция, — рассказал Дронов.

Артист добавил, что ему приходится жить «как в бункере», поэтому он нанял охрану, однако на улицах его все равно смущают взгляды прохожих.

Ранее сообщалось, что SHAMAN впервые прокатился в метро Санкт-Петербурга. Его заметила журналистка «Фонтанки», она помогла артисту, предоставив ему специальный жетон, и показала ему «дырочку» для жетона на турникете, предотвратив неловкую ситуацию. Певец побывал в петербургской подземке не только в сопровождении корреспондента, но и под присмотром охраны. Артист сел на поезд в направлении БКЗ «Октябрьский». Дронов признался, что никогда не был в метро Петербурга.

До этого певица Лолита Милявская раскрыла происхождение псевдонима SHAMAN, признавшись, что именно она придумала это сценическое имя для Ярослава Дронова. По ее словам, это случилось после участия музыканта в шоу «Фактор А», где она была в составе жюри вместе с Аллой Пугачевой. Также Лолита отметила, что SHAMAN гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. Как считает исполнительница, популярность и востребованность не испортили Дронова и он избежал звездной болезни.