Шаляпин высказался о таланте и мозгах Киркорова Шаляпин назвал Киркорова талантливым артистом

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Прохор Шаляпин

Певец Филипп Киркоров является талантливым артистом с отличным мышлением, заявил NEWS.ru Прохор Шаляпин на праздновании дня рождения юмористки Жени Искандаровой. По его словам, если все люди видят «в 3D», то поп-король видит «в 100D».

Безусловно, он очень талантливый артист. Я не могу не признать это, несмотря на то, что мне многому хотелось бы научиться в плане психики. Но это мозг, это дается природой. Его мышление, если мы в 3D видим с вами мир, то он — в 100D, такой мозг. Я не хочу его хвалить, не хочу ничего плохого говорить. Я не завидую ему, завидую каким-то качествам. Внешне мне природа тоже много чего дала. Просто мне не так много надо, я понимаю, что жизнь конечна. Мне хочется круизы, отдохнуть, потому что мы все умрем все равно, — сказал Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, пытавшихся привлечь к себе внимание реакцией на теракт в «Крокус Сити Холле». Артист подчеркнул, что это их личное дело, но сам он не уважает таких знаменитостей. По его словам, фотографии на фоне цветов и публикации со слезами — это «дешевый местный пиар». При этом певец добавил, что артисты имеют право делать то, что нравится людям. Так, он отметил интерес публики к балерине Анастасии Волочковой. По словам артиста, люди сами дают ей рейтинги, интересуясь скандальными публикациями о знаменитости.