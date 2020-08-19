Шаляпин снял накладные зубы из-за нежелания носить во рту «унитаз»

https://static.news.ru/photo/68bcb382-e203-11ea-97ed-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певец Прохор Шаляпин, которого часто в Сети обвиняли в неестественности «голливудской» улыбки, решил отказаться от накладных зубов. В разговоре с журналистами он объяснил своё решение нежеланием носить во рту «унитаз».

В первую очередь Шаляпин подчеркнул, что сами зубы у него «свои». По его словам, его улыбка была сделана не из виниров, «как у Дмитрия Нагиева», а из люминиров. Певец рассказал, что установка накладных зубов обошлась ему более чем в миллион рублей. От виниров у человека стачиваются «свои» зубы, которые у него на месте. Он подчеркнул, что врач за немалые деньги поставил Шаляпину «голливудские пластины».

Однако они надоели исполнителю. Поэтому Шаляпин решил от накладных зубов избавиться.

Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои, пусть не такие белые, пусть местами кривенькие, — цитирует певца KP.RU.

Также Шаляпин отметил, что в настоящее время трендом в Голливуде является естественность. Поэтому он не будет удивлён, если российские звёзды в скором времени начнут снимать не только зубы, но и парики.

Как ранее писал NEWS.ru, Шаляпин разместил в Instagram своё фото без купюр. Певец нагишом лежит на постели, эпатируя публику.

Поклонники оценили «шедевр», похвалив Шаляпина за идеальное тело, и объяснили такое поведение вынужденным одиночеством певца в период изоляции. Многие выразили мнение, что лучше уж созерцать такую «картину», чем смотреть «на толстопузов в трусах».