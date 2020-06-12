Шаляпин посвятил Калашниковой стихотворение в честь 36-летия

https://static.news.ru/photo/6353b8c6-ad71-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Российский певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную Анну Калашникову. Сегодня модель отмечает своё 36-летие.

Артист опубликовал в Instagram пост, который посвятил своей подруги. Он посвятил Калашниковой небольшое стихотворение .

Цветущая, нежная, дивная, милая. Будь самая-самая в жизни счастливая. Пусть море любви своей светлой волной ласкает тебя словно тёплый прибой. Желаю тебе быть всегда креативной, веселой, красивой, улыбчивой, стильной. Не знай ни обид, ни печали, ни слёз, побольше тебе в жизни сказочных грёз, — написал музыкант под их совместной фотографией.

Поклонники певца не оценили этот шаг. Комментаторы возмутились из-за того, что Шаляпин поздравил бывшую девушку, которая его предала. Несколько лет назад Калашникова делала вид, что беременна от певца. Но ДНК-тест показал, что это не так. После этого звёздная пара решила расстаться.

Однако нашлись и те, кто высмеял Шаляпина за этот пост. Звезде напомнили, что любит женщин, которые намного старше него.

Необычное фото. Дама моложе семидесяти, — заметил один из комментаторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина.